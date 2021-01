„Nicht nach Berufsgruppen gereiht“

Wetzlinger, von der „Krone“ dazu befragt, lässt seine Pressesprecherin antworten: Die Klinik habe die Berufsgruppen I – im Gesundheitsbereich jeder mit Kontakt zu vielen Personen (nicht nur Patienten) – geimpft. „Innerhalb der Kategorien wurde nicht nach Berufsgruppen gereiht. Verwaltungspersonal ist auch in der Zentralen Teststelle oder bei Zugangskontrollen tätig, also in Bereichen mit hohem Personenkontakt“, sagt AKH-Sprecherin Karin Fehringer.