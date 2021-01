Ins Schleudern geraten war das Auto eines 39-Jährigen aus dem Bezirk Völkermarkt am Freitagabend in Grafenstein. Es kam von der Fahrbahn an, prallte gegen die Böschung der B70, überschlug sich und blieb auf der Fahrzeugseite auf der Gegenfahrbahn liegen. Den Lenker hatte es aus dem Auto geschleudert.