Griechenland hat die leichten Lockerungen des Corona-Lockdowns im Land nach nur zwei Wochen wieder zurückgenommen. Schon ab Samstag müssen Geschäfte in stark betroffenen Regionen wieder schließen, es darf nur noch kontaktlos Ware abgeholt werden. Das gilt zumindest für Gebiete, in denen die Fallzahlen zuletzt wieder stark angestiegen sind. Die Zahl der Neuinfektionen in dem Elf-Millionen-Einwohner-Land sind mit 941 zwar vergleichsweise niedrig, haben sich in den vergangenen zwei Wochen aber verdoppelt.