Mit dem internationalen Supercup der Herren starteten am Freitag die 3x3-Basketballer im Grazer Dom im Berg in das Turniergeschehen. Bis Sonntag gibt es in der Event-Location spannende Duelle unter dem Korb. Und das Grazer Team um Momo Lanegger legte stark los, gewann seine Gruppe mit drei Siegen souverän.