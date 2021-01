„Dass wir wieder einen Pächter für den Hofwirt haben ist natürlich super“, freut sich der Seekirchner Bürgermeister Konrad Pieringer. Am Donnerstagabend fiel in der Gemeindevorstehungssitzung der Beschluss zum Zuschlag für die R&A Gastro Gmbh mit Geschäftsführer Alois Paier. Acht Vertreter stimmten zu und es gab nur eine Enthaltung. „Bei ihnen wird die Wirtshauskultur hochgehalten und eine Art Bräustübl-Mentalität ist herauszuhören“, so Pieringer. Wie das neue Konzept für das traditionsreiche und vor kurzem renovierte Gasthaus im Zentrum der Stadt tatsächlich aussehen wird, steht aber noch nicht endgültig fest. Klar ist: Es soll ein klassischer Treffpunkt für die Seekirchner und ihre Vereine werden – hochwertig und regional mit Öffnung von 9 Uhr bis Mitternacht.