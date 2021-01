Nach der gewaltigen Explosion in einem Mehrparteienhaus im niederösterreichischen Langenzersdorf ist am späten Freitagnachmittag ein Toter geborgen worden. Fieberhaft war zuvor nach dem Vermissten gesucht worden. Zahlreiche Einsatzkräfte standen im Einsatz. Die Detonation riss einen regelrechten Krater in das Mehrparteienhaus, insgesamt sechs Menschen wurden teils schwer verletzt.