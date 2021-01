Der Pole Andrzej Stekala hat sich am Freitag in der Qualifikation für den Samstag-Bewerb des Skisprung-Weltcups in Willingen den Sieger-Scheck gesichert! Bei unterschiedlich starkem Aufwind segelte Stekala auf 152 Meter und lag 1,7 Punkte vor dem norwegischen Weltcup-Führenden Halvor Egner Granerud, der bei 139,5 Metern landete. Bestplatzierter Österreicher war Jan Hörl (145,5 Meter) als Achter, Stefan Kraft (137 Meter) wurde als 19. klassiert.