Diese Woche ging es für Daniela Gutschi Schlag auf Schlag. Nachdem Landesrätin Maria Hutter dem Landeshauptmann ihren Rücktritt verkündete, musste rasch Ersatz gefunden werden. Mit Daniela Gutschi (53) als Nachfolgerin übernimmt ab 2. Februar eine routinierte Polit-Powerfrau das Ruder. „Es war für mich überraschend und ich freue mich auf die neue Herausforderung“, sagt Gutschi und fügt hinzu: „Gerade in der Bildung ist es für alle eine belastende Situation. Da möchte ich mitwirken, dass wir rasch in die Normalität zurückkommen.“ Kommende Woche will sie sich mit Vertretern der Lehrer, Eltern und Schüler beraten. Auch der Naturschutz und der Nationalpark sollen bei ihr nicht zu kurz kommen.