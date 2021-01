„Da war es nämlich so, dass Maria und Josef mit dem 40 Tage alten Baby, so wie es damals üblich war, in den Tempel gingen.“ Hintergrund: „Der Erstgeborene gehörte nämlich, das war tief im Glauben und Volk verankert, Gott. Mit einem Opfer wollte man ihn quasi freikaufen. So wird es im Lukas-Evangelium erzählt.“ Wo es weiter heißt: „Einem weisen, alten Mann, Simeon, wurde vom Heiligen Geist mitgeteilt, dass heute ein ,besonderes Kind’ kommt. Er verkündete daraufhin, dass Jesus das Licht der Völker sein werde.“