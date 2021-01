„Da wir heute auch unseren Entwicklungsplan einstimmig beschließen konnten, freue ich mich doppelt. Auf dieser Vertrauensbasis können wir in Ruhe weiterarbeiten“, sagte Elisabeth Gutjahr nach der Sitzung. Das letzte Wort hat nun am 15. Februar der Unirat. Dort benötigt die Rektorin vier der fünf Stimmen - woran Insider nicht zweifeln: „Die Wiederwahl und die Vertragsverlängerung bis 2026 sind so gut wie sicher.“