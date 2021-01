Die Sparkasse Oberösterreich baut in Linz das Einkaufszentrum Arkade um 25 Millionen Euro zur Linzerie um, die Raiffeisenlandesbank wälzt in der Landeshauptstadt Pläne für den Neubau der Zentrale. Bereits jetzt lässt die VKB-Bank die Bagger anrollen - in Wels.