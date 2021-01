Mehr als 82.000 aktuell in Kurzarbeit

Eine Task-Force von Land OÖ, Arbeitsmarktservice und den Sozialpartnern nimmt sich nun des prekären Themas an. Am Dienstag hat die Gruppe den ersten Termin. Aktuell sind übrigens mehr als 82.000 Menschen in rund 8000 Betrieben in Kurzarbeit. Um alle Service-Dienstleistungen weiterhin aufrecht zu erhalten, braucht das AMS OÖ mehr Personal, unterstrich Straßer.