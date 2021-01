Die Tirolerin Janine Flock hat am Freitag zum insgesamt zweiten Mal nach 2015 den Gesamtweltcup im Skeleton gewonnen. Der 31-Jährigen hätte beim Heim-Rennen in Innsbruck-Igls schon ein 18. Platz dafür gereicht, es wurde aber Rang zwei. Schneller war nur die Halbzeitführende Jelena Nikitina, die Russin wies nach zwei Läufen 0,39 Sekunden Vorsprung auf. Flock war emotional gehandicapt angetreten, war doch in dieser Woche ihr Großvater verstorben.