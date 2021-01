Das Unternehmen betreibt laut eigenen Angaben zehn Style-In-Standorte, acht davon in Wien, einen in Eisenstadt und einen in Haid (OÖ). Dort - sowie in der Service GmbH - sind insgesamt 144 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Nicht betroffen sind zwei als Franchise-Standorte geführte Niederlassungen in Oberwart und Seiersberg. Die 62 Arbeitsplätze der Exklusiv GmbH und deren drei Standorte in Wien bleiben demnach ebenfalls unverändert erhalten.