Bezirkshauptmann Günter Stöger wies die neue Bürgermeisterin bei ihrer Angelobung auch auf ihre Pflicht hin, auch unpopuläre Entscheidungen aufgrund geltenden Rechts treffen zu müssen. Grahofer freute sich vor allem über das Wahlergebnis, denn bisher gab es tiefe Grabenkämpfe mit der FP, auch mit der SP war man sich öfters uneins. In ihrer Antrittsrede in der Gemeinderatsitzung betonte Eunike Grahofer besonders die Gemeinsamkeit, die das „Wertvollste für unsere Zukunft“ sei. „Ich möchte Ideen und Visionen in einem gesunden Miteinander anpacken. Meine Hand zur Zusammenarbeit ist ausgestreckt“, sagte die Stadtchefin, die 28 von 28 Stimmen (ein Gemeinderat war in Quarantäne) erhielt.