Das ehemalige Sudhaus des Adambräu in Innsbruck stellt ein herausragendes Beispiel urbaner Industriearchitektur dar. Geplant und errichtet wurde es 1926/27 von Lois Welzenbacher. Seinen drohenden Abriss konnte man glücklicherweise damit abwehren, dass unter seinem Dach seit Anfang des Jahres 2005 das Archiv für Baukunst seine Heimat fand. Dem Archiv für Baukunst stehen in den oberen zwei Dritteln des Gebäudes vier Stockwerke mit ca. 800 Quadratmeter zur Verfügung. In den unteren Räumen, wo einst die Sudkessel standen, ist der gemeinnützige Verein des „aut. Architektur und Tirol“ untergebracht. Nun geht unter der Ägide der Innsbrucker Universität dieses kulturhistorische Projekt noch einige Schritte weiter.