„Männer sollten nicht übermäßig alarmiert sein“

Je schwerer die Patienten erkrankt waren, desto größer waren auch die Veränderungen, fügte Maleki hinzu. Er regte an, die WHO sollte das männliche Fortpflanzungssystem zu einem Hochrisiko-Organ bei Covid erklären. Unbeteiligte Experten begrüßten die Studie, warnten aber gleichzeitig, dass vor voreiligen Schlüssen: „Männer sollten nicht übermäßig alarmiert sein“, erklärte Alison Campbell von den CARE-Fruchtbarkeitskliniken in Großbritannien. Noch stehe der Beweis aus, dass Covid-19 die Spermien dauerhaft schädige.