Mit einer innovativen Idee will Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf die Jugend für das Thema „Gewalt“ sensibilisieren. Besonders häufig sind davon Frauen betroffen. Gemeinsam mit dem Getränkehersteller Dobrovits werden deshalb – sobald der Präsenzunterricht wieder beginnt – 1300 Flaschen Himbeerkracherl in Getränkeautomaten an burgenländischen Schulen mit dem Etikett „#Aufstehen GegenGewalt“ versehen.