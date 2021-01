Während der noch laufenden ersten Impfphase sind in Tirol bisher 17.450 Dosen verabreicht worden. Der Großteil davon, nämlich 10.700 Impfungen, wurde in Alten- und Pflegeheimen aufgebraucht. Hier wurde nun mit der zweiten Teilimpfung begonnen. Insgesamt erhielten diese Woche 550 Menschen ihre zweite Dosis bzw. sind kurz davor. Kommende Woche stehen weitere 8.000 Zweitimpfungen an, hieß es vom Land am Freitag.