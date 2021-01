Einsamer Christbaum

Sinnbildlich für den politischen Fortschritt in der Stadt ist der Christbaum, der Ende Jänner noch immer traurig an Ort und Stelle in der Altstadt steht (siehe Bild). Die Innenstadtkaufleute sind mit Sorge erfüllt: Thomas Hudovernik (Innenstadtverein) und Michael Perger (Altstadtverein) betonen gemeinsam, dass jetzt gehandelt werden muss, es brauche Entscheidungen: „Wir sehen seit Wochen einen Stillstand in der Stadtpolitik, da diese sich mehr mit sich selbst beschäftigt und eigene Befindlichkeiten sowie Postenbesetzungen zum primären Thema macht“.