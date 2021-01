Über 60 Unternehmen in Niederösterreich sind in den Bereichen Medizintechnik, pharmazeutische Produktion und Entwicklung tätig. Darunter Leitbetriebe, die international für ihr Knowhow angesehen sind. Künftig will man aber nicht nur Forschungsergebnisse und Entwicklungserfolge produzieren, sondern auch mehr selbst fertigen. „Es geht um die Versorgungssicherheit unserer Landsleute“, betont Jochen Danninger in seiner Funktion als Technologielandesrat. Mit dem Fokus auf den Gesundheitsbereich will man freilich auch mehr Betriebe ins Land locken.