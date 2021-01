Bis zu 210.000 Menschen in Oberösterreich haben, zumindest fallweise, kein sauberes Trinkwasser. Denn viele der ca. 90.000 Hausbrunnen in Oberösterreich weisen bauliche, bakteriologische oder chemische Mängel auf. Der Landesrechnungshofe empfiehlt daher im aktuellen Prüfbericht über die Wasserversorgung unter anderem die Erhöhung des Anschlussgrads an öffentliche Versorger.