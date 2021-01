Was war passiert?

Am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr war die Reinigungskraft mit Putzarbeiten im Kindergarten in der Poschacherstraße in Linz beschäftigt. Als sie nach draußen ging, um den Müll auszuleeren, kam es zu dem brutalen Zwischenfall. Ein unbekannter Mann stellte sich der Arbeiterin in den Weg, riss ihr sofort Handy und Schlüssel aus der Hand. Die Linzerin versuchte noch den Angreifer von sich zu stoßen, doch daraufhin wurde der Täter handgreiflich. Er schlug seinem Opfer mit der Faust gegen die Brust und würgte es. Daraufhin drängte der aggressive Unbekannte die Reinigungskraft mit voller Gewalt zurück in den Kindergarten und rang sie dort zu Boden. Der 53-Jährigen gelang es doch noch sich aus den Händen des Täters zu befreien. Dieser verlies daraufhin fluchtartig den Tatort. Seine mickrige Beute waren Handy und Schlüssel. Das zurückgebliebene, geschockte Opfer wurde zur Behandlung ins UKH gebracht.