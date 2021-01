Teresa Stadlober ist am Freitag beim Langlauf-Weltcup in Falun im Skating-Einzelstartrennen über 10 km nicht über Platz 30 hinausgekommen. Die Radstädterin hatte bei klirrender Kälte zwei Minuten Rückstand auf US-Siegerin Jessica Diggins. Ihre ÖSV-Teamkollegin Lisa Unterweger wurde 49. Am Samstag steht am schwedischen WM-Schauplatz von 2015 ein Klassik-Einzelstart (10 km) auf dem Programm, den Sprint am Sonntag lässt Stadlober aus.