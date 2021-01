Gemeinde leistete Widerstand gegen die Nazis

Das Vermögen des kinderlosen Schwam, dessen Frau im Jänner des Vorjahres verstorben war, soll laut dem Testament in Stipendien für Jugendliche fließen oder an Unternehmen gehen, die sich in der Gemeinde angesiedelt haben. In der Gegend im Verwaltungsbezirk Ardèche fanden während des Zweiten Weltkriegs rund 2500 Juden Zuflucht. Ihre französischen Helfer wurden dafür von Israel mit dem Titel „Gerechte unter den Völkern“ ausgezeichnet. Ein Museum in Chambon-sur-Lignon erinnert an den Widerstand in der Region.