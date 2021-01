Die WSG stufte Stöger als Gegner ein, der in guter Verfassung sei. Als „zielstrebig, ohne Schnörkel nach vorne, mit Plan und Idee“, charakterisierte er die Tiroler. Diese siegten zuletzt gegen Altach nach einer starken ersten Spielhälfte mit 3:1. Davor hatte Wattens ein 4:2 auswärts beim LASK geolt. Trainer Thomas Silberberger sieht seine Elf in einer „ausgezeichneten Verfassung“ und rechnete sich auch für den Auftritt in der Generali Arena etwas aus. Fehlen wird der an Grippe erkrankte Flügelspieler Zan Rogelj. Gefährlichster Mann ist der Däne Nikolai Baden Frederiksen, der im Frühjahr schon dreimal getroffen hat.