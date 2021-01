Das Projekt Bildungscampus im alten Leiner-Gebäude in der Brucker Innenstadt ist endgültig geplatzt. Die Opposition stimmte in einer Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend gegen einen nötigen Verkauf von Anteilen des Stadtforstes in Zlatten und gegen eine Volksbefragung. Das Projekt sei zu teuer, argumentierten ÖVP, FPÖ, KPÖ und NEOS.