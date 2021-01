Alles begann mit einem Kalb im Libanon, das eine österreichische Ohrmarke trug. „Auf den Libanon bin ich gekommen über Schiffstransporte.“ Hier hat Waitz festgestellt, das österreichische Rinder oder auch gemästete Kälber mittels Schiffen in den Nahen Osten transportiert werden. „Gemeinsam mit der Zivilgesellschaft haben wir an mehreren Stellen im Nahen Osten aufgedeckt, wie mit den Tieren dort umgegangen wird und dass das alles weit weg ist, von dem was europäische Gesetze vorschreiben.“