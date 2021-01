Die frisch gebackenen Gesamtweltcupsieger Steu/Koller gingen in einer knappen Entscheidung leer aus. Das ÖRV-Duo lag 0,099 Sekunden hinter den deutschen Siegern Tobias Wendl/Tobias Arlt, Andris und Juris Sics (LAT/+ 0,014) und Toni Eggert/Sascha Benecken (GER/0,035) nicht weit zurück. Am Nachmittag stand in Bayern noch der Sprint der Frauen auf dem Programm. Die Entscheidungen in den Olympiadisziplinen folgen am Wochenende.