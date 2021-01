Zumindest nächste Saison ist die Zusammenarbeit aber Geschichte. Der 18-Jährige will sich dann wieder mehr auf das Einzel konzentrieren. Bisher gab es dort heuer zwei 13. und einen 16. Platz, auch in Italien ist er am Start. „Die Doppelbelastung ist schwierig“, gesteht er. In zwei Jahren wird er dann in die allgemeine Klasse wechseln.