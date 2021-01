Er habe natürlich auf der Heimbahn einen gewissen Vorteil gehabt. „Ich habe auf dieser Bahn an die 2.000 Läufe. Wenn man unten alles trifft, kann man das eine oder andere herausholen.“ Der Bruder von Bob-Pilot Benjamin Maier zeigte sich freilich überzeugt, dass es auch auf anderen Bahnen gut funktionieren könne. „Man sieht, am Start ist etwas weitergangen. Das Material ist da, die Linien sind top.“ Nächste und letzte Station dieser Saison sind in zwei Wochen die Weltmeisterschaften in Altenberg.