Schon mehr als 13.000 Kärntner geimpft

Bisher wurden in Kärnten Bewohner und Mitarbeiter von Altenheimen, über 80-Jährige, Mitarbeiter von Covid-Stationen in Krankenhäusern und einige niedergelassene Ärzte geimpft. Laut Angaben des Landespressedienstes haben mit Stand Freitag 13.555 Personen in Kärnten eine Impfung erhalten, 361 von ihnen auch schon die zweite.