Österreichs Fußball-Nationalteam kann laut einem englischen Zeitungsbericht in der EM-Gruppenphase im Sommer nicht auf die Unterstützung seiner Fans vor Ort bauen. Die „Times“ berichtete am Freitag von einer UEFA-Entscheidung, in den Gruppenspielen nur Zuschauer aus den jeweiligen Veranstaltungsländern zulassen zu wollen. Die wegen Corona um ein Jahr verschobene EM soll aber planmäßig in zwölf Städten in zwölf verschiedenen Ländern ausgetragen werden.