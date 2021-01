Manchester United hat am Mittwoch mit einer 1:2-Heimblamage gegen Schlusslicht Sheffield United die Tabellenführung verspielt. Nach dem Spiel kam es zu unschönen Szenen: Axel Tuanzebe und Anthony Martial wurden in den sozialen Medien rassistisch beleidigt. ManUnited-Legende Rio Ferdinand zeigte sich über die Vorfälle im Netz schockiert: „Diese dummen Idioten müssen enttarnt werden, damit jeder sehen kann, was sie sind!“