Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich geht einfach nicht zurück. Auch in der Steiermark wurden in den vergangenen 24 Stunden wieder 242 neue Fälle gemeldet. Einziges positives Signal: Mehr als 50.000 Steirerinnen und Steirer über 80 Jahren haben sich bereits für die Impfung gemeldet.