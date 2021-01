„Frau verbiss sich in Unterarm eines Polizisten“

Zwar versuchten die Beamten die 39-Jährige zu beruhigen, was jedoch nicht gelang. Plötzlich ging die mutmaßliche Täterin mit Tritten auf die Polizisten los. Daraufhin wurde die vorläufige Festnahme ausgesprochen, doch im Zuge der Amtshandlung „verbiss sich die Frau in den Unterarm eines Polizisten“, so Dittrich. Die Winterjacke des Beamten habe eine schwere Verletzung verhindert, so der Sprecher.