Xiaomi erklärt die zugrunde liegende Technologie so: „In Xiaomis selbst entwickelter Ladesäule sind fünf Phaseninterferenzantennen eingebaut, mit denen die Position des Smartphones genau erfasst werden kann. Ein aus 144 Antennen bestehendes Phasensteuerungs-Array überträgt Wellen in Millimeterbreite durch Beamforming direkt an das Telefon.“