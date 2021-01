Der Schweizer Tennisprofi Stan Wawrinka war um Weihnachten herum an Covid-19 erkrankt, wie er der australischen Zeitung „Herald Sun“ verriet. Er habe dadurch in der Vorbereitung auf physischer Ebene etwas Zeit verloren. Nun fühle er sich aber wieder besser und sei bereit für die kommenden Turniere in Melbourne, versicherte der dreifache Grand-Slam-Champion, darunter auch bei den Australian Open 2014.