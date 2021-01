Bei der Sendung „Showtime of my Life - Stars gegen Krebs“ (Vox, 1. Februar, 20.15 Uhr) will Hertel neben anderen Stars wie Lili Paul-Roncalli, Jimi Blue Ochsenknecht oder Mirja Du Mont auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen. Der Auftritt sei „ein Wechselbad der Gefühle“ gewesen, erzählte die Musikerin („Über jedes Bacherl geht a Brückerl“). Sie habe ihren Beweggrund ebenso im Hinterkopf gehabt wie die Geschichten der anderen Teilnehmerinnen.