Mit ihrem mit Glitzersteinen bestückten, taillierten Karo-Mantel von Miu Miu war Ella Emhoff bei der Amtseinführung von Joe Biden vor gut einer Woche der modische Hingucker Nummer eins. Und auch auf Instagram trägt die Stieftochter von Kamala Harris, die derzeit Textildesign an der berühmten Parsons School of Design in New York studiert, gerne ihren durchaus recht unkonventionellen Style zur Schau.