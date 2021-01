Die Bildungs- und Naturlandesrätin Hutter legt ihre Funktion in der Salzburger Landesregierung nieder. Hutter begründet ihre Entscheidung mit der Dreifachbelastung von Politik, familiärer Situation sowie den landwirtschaftsbetrieblichen Herausforderungen in Zeiten der Pandemie. „Nach langer und reiflicher Überlegung habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen und habe Landeshauptmann Wilfried Haslauer meinen Rücktritt erklärt. Es war von Beginn an eine große Herausforderung“, erklärt Hutter.