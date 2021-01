Kurz nach Mitternacht, um 0.30 Uhr, meldete sich eine Zeugin telefonisch bei der Polizei. „Sie gab an, dass zwei Männer in der Anton-Eder-Straße in Innsbruck bei geparkten Fahrzeugen Kennzeichentafeln abreißen würden“, so die Beamten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.