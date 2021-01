Kartellamt hat nun neue Instrumente

Doch nun hat das Kartellamt vom Gesetzgeber neue Instrumente in die Hand bekommen - denn am 19. Jänner traten Änderungen des Kartellrechts in Hinblick auf Digitalkonzerne in Kraft. Das Kartellamt kann danach eine marktbeherrschende Stellung von Unternehmen künftig leichter feststellen und eingreifen, um bestimmte Verhaltensweisen zu untersagen.