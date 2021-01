Der Kärntner Michael Raffl hat am Donnerstag sein zweites Saisontor für die Philadelphia Flyers in der National Hockey League erzielt. Die Flyers bezwangen die New Jersey Devils auswärts 3:1. Raffl belohnte das starke Spiel seiner vierten Linie mit Connor Bunnaman und Nicolas Aube-Kubel zu Beginn des Schlussdrittels (43.) mit dem 2:1-Siegtreffer. Wenig später legte Claude Giroux noch ein Tor nach.