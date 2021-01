Die Zahl jener Patienten, die aufgrund einer Coronavirus-Infektion in Spitälern behandelt werden müssen, sank im Vergleich zu gestern einmal mehr. Auf Normalstationen mussten 69 Menschen weniger behandelt werden, auf der Intensivstation 13 weniger - die Zahl der Intensivpatienten unterschritt damit wieder die 300er-Marke. Insgesamt werden derzeit 1791 Menschen in Krankenhäusern versorgt, 298 befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung.