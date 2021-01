Ein 31-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag im Grazer Straflandesgericht wegen zweifachen versuchten Mordes zu 15 Jahren Haft und eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt worden. Er hatte im Juli 2020 auf einem Supermarktparkplatz sechs Schüsse abgegeben und einen 19-Jährigen am Oberschenkel getroffen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.