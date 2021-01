„Kleine Leute haben Zugang wie Profis“

Begünstigt wird die aktuelle Entwicklung vom Aufstieg günstiger Online-Broker wie Robinhood.com, die es Otto-Normalanleger leicht machen, an der Börse mitzumischen. „Wir bewegen uns in einer Welt, in der die kleinen Leute denselben Zugang haben wie Profis“, betont Technologie-Investor Chamath Palihapitiya in einem TV-Interview. „Sie kommen dann zum selben Ergebnis oder vielleicht auch zum entgegengesetzten.“ Statt Kleinanleger stärker zu regulieren, sollte der Staat die Informationspflichten verschärfen, für mehr Transparenz.