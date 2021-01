Während die EU am Freitag eine Vorentscheidung über die Zulassung der AstraZeneca-Impfung treffen will - und diese auf Jüngere beschränken könnte -, geht der Streit um die Impfstoff-Liefermengen an die EU weiter. Zwar berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ am Donnerstagabend, dass AstraZeneca-Chef Pascal Soriot einen Teil der Lieferkürzung zurücknehmen will, doch auch damit wäre man weit entfernt von den 80 Millionen bis Ende März zugesagten Impfdosen. EU-Ratspräsident Charles Michel brachte nun in einem Brief an unter anderem Bundeskanzler Sebastian Kurz Notmaßnahmen ins Spiel.