„Die Pioniertruppe wird in den nächsten Jahren massiv modernisiert“, betonte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei ihrem Truppenbesuch am Donnerstag in Salzburg. Es sind Investitionen von insgesamt 100 Millionen Euro in Transportfahrzeuge, Pionierpanzer und die Brückenlegekapazität bei den drei Pionierbataillonen geplant – davon werden auch die Salzburger Pioniere stark profitieren. Zudem fließen heuer 13,6 Millionen Euro in Baumaßnahmen in Salzburg.