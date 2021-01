Ein bisher unbekannter Täter stellte sich am 28. Jänner gegen 18:30 Uhr einer Reinigungskraft in der Poschacherstraße in Linz beim Verlassen des Objektes zum Entleeren des Mülles in den Weg. Er riss ihr sofort Handy und Schlüssel aus der Hand. Das 53-jährige Opfer versuchte den Mann wegzuschubsen, woraufhin er der Frau mit der Faust gegen die Brust schlug und sie würgte.